Ямальцы с интересом следят за поездкой губернатора Артюхова по региону

Салехард, 19 августа. Данные опроса ВЦИОМ свидетельствуют о высоком интересе ямальцев к поездке губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова.

Большинство респондентов (67%) заявили, что будут следить за автомобильным турне. Среди ожиданий лидируют варианты: губернатор сам увидит проблемы; проконтролирует работу на местах; услышит жителей. Об этом информирует «Север-Пресс».

Президент Российской ассоциации по связям с общественностью Евгений Минченко отметил, что Артюхов делает уже не первый объезд региона за рулем. По его словам, это очень удачный имиджевый ход: он демонстрирует близость к людям, готовность самому прочувствовать проблемы жителей, а также лучше понять непростую территорию.

Политолог отметил, что Артюхов нашел очень точный стиль поездки: легкий, спокойный, немного самоироничный, без намека на официоз и популизм. Во время мероприятия он предстанет таким же человеком, жителем Ямала.

Ранее действия губернатора ЯНАО Артюхова назвали образцом социальной ориентированности. Об этом заявил глава Центра общественно-политических проектов Константин Листратов.