Эпидемиолог Горелов усомнился в возможности полной элиминации коронавируса

Москва, 19 августа. Замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов выразил сомнения в полной остановке циркуляции коронавируса в мире.

По его словам, пока неизвестно, от какого зверя новая коронавирусная инфекция передалась человеку. Горелов подчеркнул, что нулевое животное было как источником SARS-CoV-2, так и резервуаром, послужившим для межвидовой передачи вируса. В комментарии для РИА Новости инфекционист отметил, что эти аспекты предстоит изучить.

Ранее научный директор ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) Сумия Сваминатан заявила, что полностью вакцинированным людям в будущем может потребоваться введение дополнительных доз вакцины. Специалист подчеркнула, что требуются данные о концентрации вакцины и оптимальных сроках для получения третей дозы препарата. Сваминатан отметила, что для разных вакцин показатели могут различаться.