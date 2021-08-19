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Предельный доход МСП предложили увеличить до 3,5 млрд рублей в России
Экономика
Предельный доход МСП предложили увеличить до 3,5 млрд рублей в России
pixabay.com/PD

Москва, 19 августа. Глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов предложил увеличить предельный доход предприятий для их отнесения к малому и среднему бизнесу с 2 до 3,5 млрд руб.

Соответствующее письмо сенатор планирует направить помощнику президента РФ Максиму Орешкину в четверг, сообщает ТАСС. Кутепов напомнил, что действующие предельные значения дохода приняты в 2016 году. Необходимость их пересмотра автор инициативы объясняет инфляцией и повышением стоимости товаров и услуг.

Кутепов предлагает поднять планку дохода до 170 млн рублей для микропредприятий, до 870 млн рублей — для малых предприятий и до 3,5 млрд рублей — для средних предприятий. Парламентарий подчеркнул, что эти суммы соответствуют касающимся общеевропейских критериев отнесения хозяйствующих субъектов к субъектам МСП рекомендациям Европейской комиссии.

Ранее Минэкономразвития РФ предложило изменить порядок формирования единого реестра организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства. В ведомстве рассчитывают, что принятие документа позволит увеличить число поддерживающих малый бизнес компаний в реестре примерно на треть.

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бизнес кутепов мсп
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