Гениальные идеи и катастрофы: какие сюрпризы принесет ретроградный Уран

Москва, 19 августа. Ретроградный Уран, пришедший на смену Меркурию, должен привнести в жизнь каждого новизну, свободу и энергию, уверена астролог Ольга Стелла.

В своем блоге на YouTube Стелла рассказала, что планету характеризуют такие слова, как «свобода, будущее и прогресс». Уран несет нечто новое и ненавидит рутину и консерватизм.

При этом астролог предупредила, что с 15 августа по 14 сентября нужно быть осторожными: планета будет находиться в стационарном движении, а это самое опасное время года.

«Возможны частые катастрофы, часто будут ломаться механизмы, возможны аварии. Особенно сильно мы почувствуем влияние Урана в полнолуние, которое будет 22 августа. Это получение важной информации, озарение, инсайты, неожиданные решения. У многих будут рождаться гениальные идеи на этой неделе», — уточнила Стелла.

Позитивным этот период станет для тех, «кто любит новизну». Удачной окажется дружба, которую удастся завести в это время. Основана она должна быть на общих интересах.

Ранее астролог Наталья Анисимова предупредила, что жизни некоторых людей серьезно изменятся с 16 по 29 августа из-за расстановки определенных планет. Юпитер, Сатурн, Уран, Марс, Венера предвещают в ближайшие дни неожиданные сюрпризы людям, рожденным в конкретный период. К примеру, Венера обещает праздник, романтику и развлечения людям, рожденным: 20.01-08.02, 20.05-09.06, 22.07-11.08, 22.09-12.10, 21.11-10.12. Звезды позволят им расслабиться и почувствовать вкус жизни.