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Байден заявил о неизбежности хаоса при выводе войск США из Афганистана
Политика
Байден заявил о неизбежности хаоса при выводе войск США из Афганистана
Global Look Press  /  Pool via CNP /MediaPunch via www

Вашингтон, 19 августа. Американский президент Джо Байден заявил, что вывести войска из Афганистана без создания хаоса не получилось бы. Об этом он сообщил ABC News.

Байден сообщил, что не верит в идею того, что Вашингтон смог бы выйти из ситуации с выводом войск без последующего беспорядка. Белый дом не мог предсказать последующие действия «Талибана»1 (террористическая организация, запрещена в России).

Альтернативой уходу США из Афганистана Байден назвал значительное расширение военного присутствия в этой стране. По его словам, выбор был между отправкой большого количества дополнительных военных или полным выводом.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев рассказал, почему обстановка в Афганистане развивается так быстро. По его мнению, дело в уверенности США в том, что они контролируют все.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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афганистан байден талибан
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