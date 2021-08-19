Ида Галич устроила роскошную вечеринку дочери знаменитого астролога Василисы Володиной

Москва, 19 августа. Праздник для дочери Василисы Володиной Виктории организовала знаменитый блогер Ида Галич в одном из роскошных ресторанов Москвы.

Виктория осталась в восторге от празднования 20-летия.

«Меня сегодня лично поздравила Ида Галич. Мои родители вместе с командой Иды организовали этот вечер. На 20-летие мама с папой устроили мне вечер в казино. У меня все!» — цитирует девушку «СтарХит».

Судя по сторис Виктории в Instagram, помимо казино, девушку впечатлил огромный торт в форме лебедя.

Дочь астролога два года назад окончила школу с золотой медалью. Сейчас она учится в Высшей школе экономики. Ее блог в Instagram уже насчитывает более 4 тыс. подписчиков, с ними девушка в основном общается на философские темы.

Ранее Василиса Володина, известная по передаче «Давай поженимся!», рассказала, как разным знакам зодиака добиться исполнения желаний. Она отметила, что желание сбывается, когда превращается в цель. Чтобы добиться исполнения мечты, знакам зодиака разных стихий нужно использовать различные практики. К примеру, воздушные знаки (Близнецы, Весы и Водолей) часто говорят о своих желаниях, но с трудом проникаются энтузиазмом. Им Володина рекомендует привлекать в свою жизнь свет.