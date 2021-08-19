Певица Азиза решила отменить свадьбу с молодым итальянцем Алессандро

Москва, 19 августа. Бракосочетание 57-летней российской певицы Азизы с молодым итальянцем Алессандро не состоится. Артистка в последний момент решила сбежать из-под венца.

Алессандро младше Азизы на 20 лет. Певицу сначала не смущала разница в возрасте, а потом она стала волноваться, что не сможет осчастливить молодого мужа рождением ребенка.

Усыновление малыша артистку не устроило. Азиза решила поискать среди своих родных донора яйцеклеток. Поиски ни к чему не привели. Родственники певицы восприняли ее просьбу в штыки. Устав от безуспешных попыток, артистка сдалась. Она объявила итальянцу, что свадьбы не будет.

«Семья без ребенка — неполноценная». Мы мечтали о девочке с кудрявыми волосами и зелеными глазами», — призналась Азиза.

Жених в результате улетел в Италию. Сотрудники телепрограммы «Пусть говорят» связались с ним и попросили прокомментировать ситуацию. Тот заявил, что свадьба все-таки состоится. Он считает, что бракосочетание просто было отложено.

Азиза ранее отказалась от дорогостоящего свадебного платья. Ей пришлось это сделать из-за резкого похудения.