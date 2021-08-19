Украинский экономист Атаманюк: Меркель «развела» Украину проектом «СП-2»

Киев, 19 августа. Канцлер ФРГ Ангела Меркель обеспечила интересы своей страны, при этом «развела» Украину в рамках проекта «Северный поток — 2», считает украинский экономист Юрий Атаманюк.

Меркель заслуживает самой высокой оценки со стороны своих граждан, поскольку защитила интересы родной страны, заявил экономист в эфире телеканала «Наш»

«Она у дурных украинцев забрала весь транзит газа», — пояснил он.

Транзит газа, на котором страна зарабатывала пять миллиардов ежегодно, канцлер ФРГ забрала на Германию, тем самым обеспечив энергией свои предприятия и дав лишний толчок развитию и росту промышленности. Теперь именно от Германии, как от основного газового хаба, теперь будет зависеть энергетическая безопасность Европы.

Недавно директор по исследованиям Vygon Consulting Мария Белова заявила, что начало эксплуатации газопровода «Северный поток — 2» в октябре-ноябре позволит «Газпрому» дополнительно поставить в Европу около четырех-пяти миллиардов кубометров газа.