Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 августа 08:12
08:06
Политика
Инфекционист Горелов объяснил, почему лекарства от коронавируса нет до сих пор
08:00
Весь мир
Пакистан признает правительство талибов после консультации с международными державами
08:00
Общество
Яблочный Спас 2021: праздник Преображение, история, традиции и правила, рецепт пирога
07:52
Шоу-бизнес
Режиссер Молочников рассказал о сексе с Варнавой в ресторане фаст-фуда
07:49
Общество
Психолог Серкин озвучил способы борьбы с синдромом отложенной жизни
07:49
Происшествия
Москвич закрылся с ребенком и включил газ в квартире
07:49
Общество
Байден заявил о «пандемии непривитых» в США
07:43
Политика
Ямальцы с интересом следят за поездкой губернатора Артюхова по региону
07:35
Общество
Эпидемиолог Горелов усомнился в возможности полной элиминации коронавируса
07:18
Экономика
Предельный доход МСП предложили увеличить до 3,5 млрд рублей в России
Все новости

Украинский экономист Атаманюк: Меркель «развела» Украину проектом «СП-2»

  /   Обновлено: 19 августа 2021 06:59
Политика
Украинский экономист Атаманюк: Меркель «развела» Украину проектом «СП-2»
gazprom.ru  /  ПАО «Газпром»

Киев, 19 августа. Канцлер ФРГ Ангела Меркель обеспечила интересы своей страны, при этом «развела» Украину в рамках проекта «Северный поток — 2», считает украинский экономист Юрий Атаманюк.

Меркель заслуживает самой высокой оценки со стороны своих граждан, поскольку защитила интересы родной страны, заявил экономист в эфире телеканала «Наш»

«Она у дурных украинцев забрала весь транзит газа», — пояснил он.

Транзит газа, на котором страна зарабатывала пять миллиардов ежегодно, канцлер ФРГ забрала на Германию, тем самым обеспечив энергией свои предприятия и дав лишний толчок развитию и росту промышленности. Теперь именно от Германии, как от основного газового хаба, теперь будет зависеть энергетическая безопасность Европы.

Недавно директор по исследованиям Vygon Consulting Мария Белова заявила, что начало эксплуатации газопровода «Северный поток — 2» в октябре-ноябре позволит «Газпрому» дополнительно поставить в Европу около четырех-пяти миллиардов кубометров газа.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Украинский экономист Атаманюк: Меркель «развела» Украину проектом «СП-2»
украина германия сп-2
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru