«Белый дом не вспомнит о сторонниках»: Патрушев предсказал Украине судьбу Афганистана

Москва, 19 августа. Ситуация на Украине схожа с той, что разворачивается сейчас в Афганистане: США могут бросить своих союзников в любой момент, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

В интервью газете «Известия» Патрушев напомнил, что США проверяли на лояльность лиц, находящихся у власти в странах НАТО и некоторых других государств, вовлеченных в «авантюру» в Афганистане. Это касалось и стран постсоветского пространства.

Похожая ситуация складывается и на Украине, «где Вашингтон привел к власти и продолжает приводить лояльных ему лиц». Вашингтон, по словам Патрушева, «накачивает» Украину летальным оружием, которое ему самому уже не нужно, и поддерживает «расцветающий неонацизм, рост экстремизма, преступности, наркотрафика, межнациональной и межрелигиозной розни». Киеву остается только «прислуживать» интересам США, стремясь войти в НАТО.

«Но спасло ли свергнутый проамериканский режим в Кабуле то, что Афганистан имел статус основного союзника США вне НАТО? Похожая ситуация ожидает и сторонников американского выбора на Украине, где к власти способны прийти неонацисты, страна идет к распаду, а Белый дом в определенный момент и не вспомнит о своих киевских сторонниках», — подчеркнул глава Совета безопасности России.

Президент США Джо Байден 14 августа объявил о завершении операции в Афганистане, ставшей самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. Уже на следующий день боевики движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в России) без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над столицей.

Отметим, что в Киеве уже нашлись политики, кому приглянулась тактика талибов. В частности, советник бывшего президента Украины Петра Порошенко Константин Елисеев подчеркнул, что его стране следует изучить тактику молниеносной победы «Талибана» для применения в потенциальном конфликте с Россией.

1 Организация запрещена на территории РФ.