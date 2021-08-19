Феминист и Нигериец взбесили власти Хихона

Мадрид, 19 августа. Мэр Хихона Ана Гонсалес отменила корриду из-за быков, которые имеют клички Феминист и Нигериец. По мнению главы города, такие имена якобы являются неполиткорректными.

Гонсалес сообщила, что власти города не будут стоять в стороне, так как в Хихоне в данный момент создается система равенства между гендерами, благодаря которой люди всех национальностей имеют возможность безболезненно интегрироваться в общество. По мнению градоначальницы, организаторы мероприятия перешли сразу ряд «красных линий». Информацией об этом поделился «Ридус».

Оппозиционные политики Испании уже высмеяли решение Гонсалес. Представитель Народной партии назвал мэра Хихона посмешищем. Они при этом начали собирать голоса против отмены мероприятия.

В корриде недавно приняли участие около тысячи быков и 640 игроков. Многие приезжают на данные мероприятия с детьми на протяжении долгих лет.