Байден рассказал о защитившем военных США договоре Трампа с «Талибаном»

Вашингтон, 19 августа. Президент США Джо Байден заявил, что атак талибов на американских военных удалось избежать благодаря достигнутым его предшественником Дональдом Трампом договоренностям.

В интервью телеканалу ABC глава Белого дома отметил, что согласно договоренности Трампа с движением «Талибан»1 (террористическая организация, запрещена в России), американские войска должны были выйти из Афганистана к 1 мая.

«Это было сделано. Поэтому ничего и не происходило», — подчеркнул Байден.

Большая часть Афганистана перешла под контроль боевиков после того, как американские власти заявили о выводе своих войск из страны. Талибы захватывали город за городом. Кабул пал 15 августа. Талибы вошли в столицу Афганистана через несколько часов после того, как стало известно о бегстве из страны президента Ашрафа Гани.

Между тем, главой Афганистана объявил себя вице-президент Амрулла Салех. Он призвал афганцев создать сопротивление движению «Талибан». Верные ему силы уже выбили боевиков из района Чарикар в провинции Парван.

1 Организация запрещена на территории РФ.