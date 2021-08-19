Инфекционист Горелов объяснил, почему лекарства от коронавируса нет до сих пор

Москва, 19 августа. Фармацевтическая индустрия не сразу переключилась на разработку препарата для лечения коронавируса, сообщил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Александр Горелов.

Он сообщил в беседе с РИА Новости, что фармацевтическая индустрия не сразу переключилась на разработку препарата. Предполагалось, что это сезонная инфекция.

Работы в этом направлении ведутся, подчеркнул Горелов. Помимо создания самого вещества, нужно подобрать концентрацию, дозу — это более продолжительный путь, чем создание вакцины.

«Исследования будут продолжаться и дальше, но если вирус станет сезонным, то они прекратятся», — заявил он.

Разработка препаратов занимает более продолжительное время, чем создание вакцин, и она требует огромных средств. Горелов отметил, что существуют примеры и других инфекций, против которых имеются вакцины, но нет препаратов — например, корь и бешенство.

Ранее ученые из Нижегородского НИИ нашли микроорганизмы, которые убивают COVID-19. Специалисты узнали, что один из штаммов лактобактерий проявляет противовирусную активность.