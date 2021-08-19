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Инфекционист Горелов объяснил, почему лекарства от коронавируса нет до сих пор
Политика
Инфекционист Горелов объяснил, почему лекарства от коронавируса нет до сих пор
Агентство городских новостей Москва  /  Игорь Иванко

Москва, 19 августа. Фармацевтическая индустрия не сразу переключилась на разработку препарата для лечения коронавируса, сообщил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Александр Горелов.

Он сообщил в беседе с РИА Новости, что фармацевтическая индустрия не сразу переключилась на разработку препарата. Предполагалось, что это сезонная инфекция.

Работы в этом направлении ведутся, подчеркнул Горелов. Помимо создания самого вещества, нужно подобрать концентрацию, дозу — это более продолжительный путь, чем создание вакцины.

«Исследования будут продолжаться и дальше, но если вирус станет сезонным, то они прекратятся», — заявил он.

Разработка препаратов занимает более продолжительное время, чем создание вакцин, и она требует огромных средств. Горелов отметил, что существуют примеры и других инфекций, против которых имеются вакцины, но нет препаратов — например, корь и бешенство.

Ранее ученые из Нижегородского НИИ нашли микроорганизмы, которые убивают COVID-19. Специалисты узнали, что один из штаммов лактобактерий проявляет противовирусную активность.

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лекарства вакцинация коронавирус
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