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Малолетние вандалы изуродовали пляж и попали на видео в Оренбурге
Происшествия
Малолетние вандалы изуродовали пляж и попали на видео в Оренбурге
pixabay.com

Оренбург, 19 августа. Подростки разгромили лежаки на пляже на набережной Урала. Факт вандализма зафиксировала видеокамера.

Объектив системы «Безопасный город» запечатлел, как несколько человек сломали лежак и попытались скрыться с места происшествия. Кадры просочились в социальные сети.

«Сейчас эту запись изучают в полиции. По факту ЧП начата проверка», — сообщили представители администрации Оренбурга.

Изуродованный лежак убрали службы ЖКХ. Сейчас проходит оценка стоимости и целесообразности ремонта. Малолетние вандалы в скором времени будут задержаны, сообщает сетевое издание RIA56.RU.

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