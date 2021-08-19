Малолетние вандалы изуродовали пляж и попали на видео в Оренбурге

Оренбург, 19 августа. Подростки разгромили лежаки на пляже на набережной Урала. Факт вандализма зафиксировала видеокамера.

Объектив системы «Безопасный город» запечатлел, как несколько человек сломали лежак и попытались скрыться с места происшествия. Кадры просочились в социальные сети.

«Сейчас эту запись изучают в полиции. По факту ЧП начата проверка», — сообщили представители администрации Оренбурга.

Изуродованный лежак убрали службы ЖКХ. Сейчас проходит оценка стоимости и целесообразности ремонта. Малолетние вандалы в скором времени будут задержаны, сообщает сетевое издание RIA56.RU.