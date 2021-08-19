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Астрологи составили топ-3 самых пьющих знаков зодиака

  /   Обновлено: 19 августа 2021 06:41
Общество
Астрологи составили топ-3 самых пьющих знаков зодиака
slovodel.com  /  freepik.com / Designed by Freepik

Москва, 19 августа. У некоторых знаков зодиака есть особая предрасположенность к злоупотреблению спиртными напитками, уверяют астрологи.

Овны славятся амбициозностью и целеустремленностью. Они могут сделать хорошую карьеру, если не поддадутся слабостям: рожденные под этим знаком зодиака слишком общительны и любят друзей. Отказаться от пьяных посиделок им бывает сложно, поэтому некоторые теряют почву под ногами.

Рыбы известны своей интуицией и нежностью. К слабой стороне их характера можно отнести чрезмерное доверие и стремление бежать от реальности. Рыбы очень обидчивы и зачастую занимаются самокопанием в «компании» бутылки. Подобное быстро может войти в привычку.

Выносливые и сдержанные Скорпионы попали в этот антирейтинг из-за неумения пить: совсем немного алкоголя и они перестают себя контролировать. Переборщив с выпивкой, Скорпион может попасть в такую историю, что последствия придется разгребать очень долго, передает портал Progorodsamara.

Ранее астрологи назвали знаки зодиака женщин, готовых терпеть нахлебников. В частности, женщина-Телец бежит с работы со всех ног, чтобы обеспечить все необходимое для своего возлюбленного. Мужчина же пролеживает бока на диване, пока его дама тешит себя мыслями о счастливом будущем.

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