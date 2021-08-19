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Байден назвал сроки присутствия американских военных в Афганистане
Армия
Байден назвал сроки присутствия американских военных в Афганистане
instagram.com  /  @joebiden

Вашингтон, 19 августа. Войска США останутся в Афганистане до полной эвакуации американских граждан, даже если это произойдет после 31 августа, заявил в интервью телеканала ABC президент Джо Байден.

Глава Белого дома сообщил, что с выводом войск постарается уложиться до 31 августа. Эти сроки были утверждены первоначально. По словам Байдена, в настоящее время в Афганистане находятся 10-15 тысяч американцев, нуждающихся в эвакуации, а также 50-65 тысяч афганцев, которых хотят вывезти США.

Президент отметил, что движение «Талибан»1 (террористическая организация, запрещена на территории РФ) сотрудничает с Вашингтоном в вопросах эвакуации американцев, но есть проблемы с вывозом местных жителей. Байден также признал, что нападений на американских военных удалось не допустить благодаря договоренностям его предшественника Дональда Трампа с талибами.

Ранее в Пентагоне подтвердили, что 16 августа во время эвакуации из Кабульского аэропорта произошли «несколько смертельных случаев». Речь идет о падавших с взлетающего американского самолета людях. Предположительно, это были жители Афганистана, которые, пытаясь бежать из страны, зацепились за шасси воздушного судна.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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