Байден: талибы сотрудничают с США по эвакуации американцев из Афганистана

Вашингтон, 19 августа. Движение «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ) помогает США в эвакуации американцев. Об этом заявил глава Белого дома Джо Байден.

Американский президент в интервью телеканалу ABC сообщил, что талибы позволяют посольствам и американцам выезжать. Однако сейчас у США больше сложностей с вывозом тех людей, которые помогали американской стороне.

США обещали эвакуировать из Афганистана тысячи мирных жителей. Речь идет о людях, которые помогали американским военным в различной деятельности, в том числе были переводчиками.

Пентагон ранее подтвердил ряд смертельных случаев при эвакуации из Кабула. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь штаб-квартиры Министерства обороны США.

1 Организация запрещена на территории РФ.