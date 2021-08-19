Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 августа 06:41
06:41
Общество
Астрологи составили топ-3 самых пьющих знаков зодиака
06:17
Армия
Байден назвал сроки присутствия американских военных в Афганистане
06:15
Политика
Байден: талибы сотрудничают с США по эвакуации американцев из Афганистана
06:14
Общество
Жителям Приморья будут доступны новые авиарейсы с 20 августа
06:08
Общество
Астрологи назвали знаки зодиака, из которых выйдут идеальные мужья
05:44
Спорт
Женская команда ЦСКА обыграла «Суонси» в квалификации Лиги чемпионов
05:43
Общество
Беглов: 15 новых детских садов откроются к 1 сентября в Петербурге
05:26
Армия
Ветеран «Вымпела» оценил возможность незаметно выполнить задания в США
05:25
Происшествия
Четыре человека погибли в страшной аварии в Новосибирской области
05:05
Экономика
Заброшенные участки около промзон будут отдавать под застройку в Москве
Все новости

Байден: талибы сотрудничают с США по эвакуации американцев из Афганистана
Политика
Байден: талибы сотрудничают с США по эвакуации американцев из Афганистана
Global Look Press  /  Str

Вашингтон, 19 августа. Движение «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ) помогает США в эвакуации американцев. Об этом заявил глава Белого дома Джо Байден.

Американский президент в интервью телеканалу ABC сообщил, что талибы позволяют посольствам и американцам выезжать. Однако сейчас у США больше сложностей с вывозом тех людей, которые помогали американской стороне.

США обещали эвакуировать из Афганистана тысячи мирных жителей. Речь идет о людях, которые помогали американским военным в различной деятельности, в том числе были переводчиками.

Пентагон ранее подтвердил ряд смертельных случаев при эвакуации из Кабула. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь штаб-квартиры Министерства обороны США.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Байден: талибы сотрудничают с США по эвакуации американцев из Афганистана
афганистан эвакуация талибан
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru