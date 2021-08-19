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Астрологи назвали знаки зодиака, из которых выйдут идеальные мужья
Общество
Астрологи назвали знаки зодиака, из которых выйдут идеальные мужья
ФБА «Экономика сегодня» .  /  Степан Яцко

Москва, 19 августа. Как выбрать идеального супруга, подскажут звезды: астрологи назвали три знака зодиака, из которых получатся отличные спутники жизни.

Тельцов портал Femmie называет завидными женихами. Они отличаются трудолюбием, умением обеспечивать семью, преданностью и порядочностью. Иногда в их адрес звучат упреки в скупости и бережливости, что отчасти правда: мужчины-Тельцы внимательно следят за семейным бюджетом. Но если вы не являетесь транжирой, брак с Тельцом может стать идеальным.

Раки вежливы и внимательны, эмоциональны и чувствительны. Они не бросят свою супругу наедине с проблемой и всегда придут на помощь. Как прирожденные семьянины, эти мужчины высоко ценят общение со своими детьми.

К минусам можно отнести собственнический инстинкт. Раки очень ревнивы, построить хорошую семью они смогут только с верной и домашней избранницей.

Весы миролюбивы и умеют решать семейные вопросы без скандалов. Они не отличаются импульсивностью и привыкли контролировать свои эмоции. Мудрые Весы выстраивают отношения в семье на принципах равенства и компромиссов. Рожденные под этим знаком зодиака мужчины отдают предпочтение ухоженным женщинам с хорошим чувством вкуса.

Ранее астролог назвала даты рождения людей, чья жизнь серьезно изменится с 16 по 29 августа из-за расстановки определенных планет. В частности, Марс заставит проявить дух соперничества рожденным в даты: 01.03-12.03, 01.06-12.06, 03.09-14.09, 02.12-13.12. Он как конфликтная планета создаст раздражительную обстановку. Больше всего это затронет мужчин, которым астролог посоветовала начать действовать, пока негативная энергия не переросла в противоречия.

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