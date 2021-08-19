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Женская команда ЦСКА обыграла «Суонси» в квалификации Лиги чемпионов
Спорт
Женская команда ЦСКА обыграла «Суонси» в квалификации Лиги чемпионов
mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны России

Москва, 19 августа. Футболистки ЦСКА одержали победу в дополнительное время над «Суонси» в рамках первого квалификационного раунда женской Лиги чемпионов. Матч закончился со счетом 4:1.

Счет в матче на 89-й минуте открыла футболистка ЦСКА Невена Дамьянович. Игру в дополнительное время перевела нападающая «Суонси» Хлоя Чиверс. Она отличилась на 91-й минуте.

В овертайме забивали только футболистки московского клуба. Надежда Смирнова дважды отметилась на 91-й и 110-й минутах, а Маргарита Черномырдина выделилась на 112-й минуте. Женский ЦСКА проведет финальный матч первого раунда квалификации Лиги чемпионов 21 августа против «Апполона».

Футболистам мужской сборной России по футболу предстоит провести сентябрьские матчи отбора к ЧМ-2022. Главный тренер национальной команды Валерий Карпин назвал список футболистов, которые проведут эти игры.

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