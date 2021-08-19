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Ветеран «Вымпела» оценил возможность незаметно выполнить задания в США
Армия
Ветеран «Вымпела» оценил возможность незаметно выполнить задания в США
wikipedia.org  /  Don S. Montgomery, U.S. Navy/ Общественное достояние

Москва, 19 августа. Президент ассоциации ветеранов подразделения спецназа советской внешней разведки «Вымпел» Валерий Попов оценил возможность незаметно выполнить задания в США.

По словам Попова, «пройти» через США было не сложно. Он отметил, что во многих западноевропейских странах бойцы спецподразделения «работали и создавали свои позиции». По его словам, в 1980-х годах «Вымпел» серьезно готовился к войне. Бойцы подразделения должны были выполнить поставленную задачу и уйти, не оставив после себя следов.

«Пусть они не строят иллюзий, что так уж защищены», — сообщил в интервью РИА Новости Попов.

Подразделение специального назначения КГБ СССР «Вымпел» создано приказом председателя КГБ Юрия Андропова 19 августа 1981 года. Оно предназначалось для проведения операций в «особый период» за рубежом. В мирное время «Вымпел» занимался обеспечением безопасности граждан СССР за пределами страны.

В июне ветераны спецназа КГБ СССР совершили восхождение на высочайшую вершину России и Европы в честь 40-летия со дня формирования группы «Вымпел». Акция увенчалась развертыванием ветеранами флага «Вымпела» на высоте 5642 метров над уровнем моря.

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