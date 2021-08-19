Заброшенные участки около промзон будут отдавать под застройку в Москве

Москва, 19 августа. Заброшенные участки возле промзоны столицы будут отдавать под застройку, заявил заммэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

Чиновник напомнил, что благодаря изменениям в Градостроительном кодексе РФ, столица сможет уменьшить сроки подготовки градостроительной документации с почти 340 до 170 дней. Кроме того, комплексным развитием территорий теперь смогут «накрывать» саму промзону и смежные заброшенные участки, сообщил в интервью РИА Новости Ефимов.

По его словам, рядом со столичными промзонами насчитывается порядка 230 заброшенных объектов, которые находятся в федеральной собственности или принадлежат частным инвесторам.

Ранее эксперт Аналитического центра ЦИАН Виктория Кирюхина заявила, что объем предложения недвижимости в аренду вырос на 38% на рынке Москвы. Всего в столице сдается 15,5 тысячи квартир и апартаментов.