Зеленский одобрил решение СНБО об отчуждении приграничных земель

Киев, 19 августа. Украинский президент Владимир Зеленский одобрил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) об отчуждении приграничных земель.

Соответствующий указ был опубликован на сайте Зеленского. В тексте документа сказано, что нужно ввести в действие решение СНБО от 30 июля текущего года об отчуждении приграничных земель.

Теперь Киев должен принять некоторые меры за шесть месяцев, в частности, должен организовать инвентаризацию земельных участков шириной от 30 до 50 метров вдоль границы Украины на суше. При этом нужно определить владельцев и пользователей земли, кадастровые номера, целевое назначение и формы собственности.

Зеленский также недавно быстро опроверг просьбу к Вашингтону о размещении ПВО на Украине. Пресс-служба президента сообщила, что размещение американских ПВО в стране можно рассматривать как гипотетический вариант.