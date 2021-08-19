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Случаи заражения опасной болезнью дирофиляриозом зафиксировали на Украине
Общество
Случаи заражения опасной болезнью дирофиляриозом зафиксировали на Украине
pixabay.com

Киев, 19 августа. Три случая редкой и опасной болезни — дирофиляриоза зафиксировали с начала года в Киеве. Об этом сообщили в украинском министерстве здравоохранения.

Комары стали распространителями этого заболевания. Болезнь вызывают паразиты гельминты Dirofilaria, которые поражают как людей, так и животных. Отмечается, что украинские медики достали из руки человека и из левого глаза гельминтов в размере 11, 7 и 12 сантиметров. Об этом информирует портал vesti.ua.

Украина занимает 110 место по индексу счастья населения, заявил директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин. По его словам, в стране проживает большое число несчастных и разочарованных людей из-за низкого уровня доходов и слабого здоровья.

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Киев болезнь дирофиляриоз
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