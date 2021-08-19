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Эксперт Белова оценила объем дополнительных поставок газа в Европу благодаря «СП-2»
Экономика
Эксперт Белова оценила объем дополнительных поставок газа в Европу благодаря «СП-2»
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 19 августа. "Газпром" сможет дополнительно поставить в Европу сопоставимое с объемом крупнейшего ПХГ компании количество газа, считает директор по исследованиям Vygon Consulting Мария Белова.

По ее словам, сейчас запасы в подземных хранилищах газа (ПХГ) Европы находятся на многолетних минимальных уровнях в 61,87%. Начало эксплуатации газопровода "Северный поток — 2" в октябре-ноябре позволит "Газпрому" дополнительно поставить в Европу около четырех-пяти миллиардов кубометров газа, отмечает Белова.

Показатель сопоставим с активным объемом хранилища в немецком Редене — крупнейшего европейского ПХГ "Газпрома". Сейчас, по данным Gas Infrastructure Europe, хранилище заполнено на 6,7%.

Ранее сообщалось, что главным рычагом влияния России на поставки газа в Европу станет режим работы газопровода «Северный поток — 2». Это укрепляет позиции России на переговорах по исключению «СП-2» из Третьего энергопакета ЕС, поскольку в полной загрузке газопровода заинтересованы уже сами европейцы, перед которыми замаячила угроза ледяной зимы без российского газа.

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Газпром газ северный поток - 2
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