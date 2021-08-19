Дмитрий Шепелев очаровал поклонников первым фото своего сына Тихона

Москва, 19 августа. Телеведущий Дмитрий Шепелев поделился с поклонниками фотографией своего новорожденного сына, а также советами по отдыху с детьми.

Летний отдых Шепелев и его избранница Екатерина Тулупова провели на Мальдивах. Пара решила принципиально отказаться от услуг нянь и бабушек, желая поближе пообщаться с наследниками. 38-летний ведущий признается, что им это удалось. По его словам, одним из главных открытий этого путешествия стало то, что старшие дети начали общаться с младшим ребенком. И это порадовало родителей.

«Дети, наконец, «заметили» младшего брата, приняли его и даже начали проявлять заботу», — написал он на своей странице в Instagram.

Свой пост он сопроводил фотографией с Тихоном, младшим сыном, который родился в марте. После вдохновленных фотографий в день рождения малыша, Тихона не было в соцсетях отца.

Среди других «достижений» своей семьи Шепелев отметил, что им удалось отучить детей от гаджетов «и окунуться в лето, когда нет расписания — делай что захочешь».

«В общем, время вместе — бесценно. Очень рекомендую», — резюмировал телеведущий.

Подписчики Шепелева были очарованы не только его трогательным сообщением, но и фотографией малыша.

«Да за вашу семью стоит радоваться, ведь вы пример для подражания. Молодец, Дима, ты суперский папа и замечательный муж», — пишет одна из пользовательниц.

«Это правда, время, проведенное только с семьей, — бесценно и бесспорно сближает», — согласилась с телеведущим другая.

«Такой пупсик! Повезло ему с думающим и своим в доску папкой!» — отвесила комплимент юному Тихону фолловер его папы.

Ранее Шепелев подробно описал, как он с Екатериной пытался отучить детей от гаджетов. Приехав в отпуск, выяснилось, что его сыну Платону и дочке Тулуповой Ладе вообще не интересны развлечения на Мальдивах, они ждали исключительно времени, когда можно будет поиграть в телефоне. Родители приняли волевое решение и отобрали у детей смартфоны. В первое время у детворы была настоящая ломка, они не могли заставить себя заняться хоть чем-нибудь.