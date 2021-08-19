МИД рассказал о прилетавшем за Навальным в Омск засекреченном немце

Москва, 19 августа. МИД России сообщил о тайном пассажире самолета, в котором год назад увозили из Омска «отравленного» блогера Алексея Навального.

К годовщине "дела А. Навального" министерство опубликовало материал, в котором сообщило о гражданине Германии, «чей род занятий почему-то до сих пор тщательно скрывается» Берлином. Мужчина прибыл на самолете, который прилетел в Омск в ночь на 21 августа 2020 года.

Кроме того, на борту оказалась «связанная с британскими спецслужбами» Мария Певчих, уточнили в дипломатическом ведомстве. Факт присутствия девушки на самолете Германия также скрывает, несмотря на то, что в середине сентября прошлого года Певчих сама рассказала об этом в интервью русской службе BBC, подчеркивает МИД РФ.

Ранее главный редактор «Независимой газеты» Константин Ремчуков заявил, что возвращение блогера Алексея Навального в Москву стало серьезной ошибкой его сторонников. Судя по всему, они рассчитывали на массовые протесты, однако неправильно оценили настроения в обществе, считает он.