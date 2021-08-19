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Байден объяснил необходимость ухода США из Афганистана
Политика
Байден объяснил необходимость ухода США из Афганистана
wikipedia.org  /  The White House

Вашингтон, 19 августа. Президент США Джо Байден заявил, что альтернативой уходу американцев из Афганистана была дополнительная отправка в эту страну «чертовски большого количества» военных.

Ситуация в Афганистане обострилась в связи с быстрым наступлением боевиков движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещена в России). В воскресенье, 15 августа, представители движения заявили, что вошли в Кабул. Позже талибы объявили о взятии президентского дворца.

Сам президент Афганистана Ашраф Гани вылетел из страны, чтобы «предотвратить бойню». В ночь на 16 августа в движении заявили об окончании войны в Афганистане. В настоящее время боевики-талибы контролируют все наземные пограничные переходы страны. США и их союзники по НАТО удерживают аэропорт в Кабуле, через который проводится эвакуация иностранцев и работавших на иностранные миссии афганских граждан.

Между тем, накануне Ашраф Гани подтвердил, что находится на территории Объединенных Арабских Эмиратов, и объявил о намерении вернуться в Афганистан в ближайшее время. В видеообращении бывший государственный лидер призвал своих зрителей не осуждать его поступки.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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