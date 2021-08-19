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Диетолог Мойсенко назвала оптимальное количество яблок в сутки
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Диетолог Мойсенко назвала оптимальное количество яблок в сутки
https://pixabay.com/  /  congerdesign

Москва, 19 августа. Дневная норма яблок в конце лета и начале осени, когда поступают плоды нового урожая, составляет примерно 300 граммов, заявила кандидат медицинских наук, диетолог Римма Мойсенко.

Чтобы не нагружать пищеварительную систему, лучше употреблять яблоки в первой половине дня, в крайнем случае не позднее полдника, отметила специалист в беседе с радио Sputnik.

«В зимний, весенний период достаточно 100 граммов яблок», — добавила врач.

Лучше всего есть плод с кожурой: она полезна, содержит полифенольные вещества, большое количество антиоксидантов, неперевариваемую клетчатку. Не следует пугаться и червяков, которые успели полакомиться плодом: наличие яблонной плодожорки говорит об отсутствии в урожае пестицидов и нитратов. При этом пожилым людям лучше выбирать желто-зеленые яблоки, наращивать в рационе количество растительной пищи и, возможно, даже придерживаться принципов умеренного вегетарианства.

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