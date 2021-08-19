«Игра в «незалежность»: военный эксперт с сарказмом оценил парад независимости на Украине

Киев, 19 августа. Репетиция парада в честь Дня независимости Украины доказывает, что страна за 30 лет так и не смогла построить самодостаточный ОПК, заявил известный военный эксперт Алексей Леонков.

В среду в центре Киева прошла первая репетиция военного парада ко Дню независимости Украины. Президент страны Владимир Зеленский обещал ранее, что в день праздника, 24 августа, состоятся масштабные мероприятия на суше и на воде, в которых примут участие представители более трех десятков стран. Министр обороны Андрей Таран при этом добавил, что парад пройдет по-новому, без «советских стандартов». Среди демонстрируемых образцов — танки «Оплот» и реактивная система залпового огня «Ольха».

«Все это (репетиция парада в Киеве — Прим. ред) выглядит игрой в «незалежность». Никакого собственного военно-промышленного комплекса Украина построить за годы независимости не смогла — только переделки советской техники», — заявил Леонков в беседе с РИА Новости.

Он напомнил, что танки «Оплот» представляют из себя модернизацию советских образцов Т-80, а «Ольха» — всего лишь переделка советской же РСЗО «Смерч». Сама Украина, подчеркнул эксперт, не сумела за 30 лет независимости наладить крупносерийное производство этой техники. Не получилось и заинтересовать этими образцами зарубежных инвесторов. Он напомнил, что поставленная в Таиланд партия «Оплотов» оказалась забракованной.

Ранее в беседе с ФАН бывший премьер-министр Украины Николай Азаров выразил мнение, что страна свой День независимости должна не праздновать, а отмечать как траурную дату, символизирующую потерю здравого смысла. Он также выдвинул версию, что на официальном торжестве в Киеве 24 августа во всех бедах Украины виновной объявят Россию.