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Митинг против обязательной вакцинации от коронавируса проходит в столице Латвии

  /   Обновлено: 19 августа 2021 04:01
Политика
Митинг против обязательной вакцинации от коронавируса проходит в столице Латвии
Global Look Press  /  Виктор Лисицын / Global Look Press

Рига, 19 августа. Акция протеста против коронавирусных ограничений и обязательной вакцинации прошла в Риге, информирует Delfi.

Участники митинга собрались у здания правительства. Согласно подсчетам полицейских, на мероприятие пришло до двух тысяч человек. Протестующие потребовали смягчения антикоронавирусных ограничений и отставки премьера Кришьяниса Кариньша. Также они призвали власти отменить обязательную вакцинацию для рада сфер занятости.

Латвия отменила введенный из-за коронавируса режим ЧС в системе здравоохранения. Он прекратил действовать 30 июня.

Ранее сообщалось, что Литва построит стену для защиты от белорусских мигрантов. С таким заявлением выступила премьер-министр Ингрида Шимоните.

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Латвия вакцинация коронавирус
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