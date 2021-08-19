Митинг против обязательной вакцинации от коронавируса проходит в столице Латвии

Рига, 19 августа. Акция протеста против коронавирусных ограничений и обязательной вакцинации прошла в Риге, информирует Delfi.

Участники митинга собрались у здания правительства. Согласно подсчетам полицейских, на мероприятие пришло до двух тысяч человек. Протестующие потребовали смягчения антикоронавирусных ограничений и отставки премьера Кришьяниса Кариньша. Также они призвали власти отменить обязательную вакцинацию для рада сфер занятости.

Латвия отменила введенный из-за коронавируса режим ЧС в системе здравоохранения. Он прекратил действовать 30 июня.

Ранее сообщалось, что Литва построит стену для защиты от белорусских мигрантов. С таким заявлением выступила премьер-министр Ингрида Шимоните.