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ВОЗ допустила необходимость повторной вакцинации привитым от COVID-19

  /   Обновлено: 19 августа 2021 03:54
Общество
ВОЗ допустила необходимость повторной вакцинации привитым от COVID-19
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 19 августа. В будущем полностью вакцинированным лицам может потребоваться введение дополнительных доз, сообщила научный директор Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан.

Пока у медиков недостаточно данных, чтобы сказать, требуется ли прошедшим полную вакцинацию от коронавируса получать третью (бустерную) дозу вакцины. Проводится несколько исследований по ряду важнейших вопросов, их результаты будут представлены в ближайшие месяцы: как дополнительные инъекции влияют на выработку иммунитета, а также есть ли потребность в усилении иммунного ответа для защиты от новых штаммов.

«В будущем да, может потребоваться введение дополнительных доз. Однако пока нам необходимы данные об оптимальных сроках и концентрации препарата при получении третьей дозы. Показатели могут различаться для разных вакцин», — сказала представитель ВОЗ.

Актуальной повесткой для всех стран мира остается обеспечение приоритетных групп населения необходимым количеством доз вакцин, пишут «Известия».

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