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Водителей со слабым здоровьем призвали не менять автомат на механику
Общество
Водителей со слабым здоровьем призвали не менять автомат на механику
wikipedia.org  /  Tennen-Gas/CC BY-SA 3.0

Москва, 19 августа. Переход с автоматической коробки передач на механическую противопоказан людям с ослабленным здоровьем. На это указал автоэксперт Егор Васильев.

В случае с механикой, по словам эксперта, важно понимать логику переключения передач и уметь использовать правую ногу. Не у всех, кто изначально обучался на автомате, это получается. Процесс работы с МКПП кому-то может показаться крайне утомительным.

«Так что, если вы быстро утомляетесь или испытываете проблемы со здоровьем, особенно в части правой ноги, то лучше остановить свой выбор на автомате», — подчеркнул Васильев в беседе с агентством «Прайм».

Автоэксперт ранее рассказал, что может сократить срок эксплуатации автоматической коробки передач. Он посоветовал водителям машин с АКПП не заниматься буксировкой тяжелых прицепов.

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