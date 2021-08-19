Водителей со слабым здоровьем призвали не менять автомат на механику

Москва, 19 августа. Переход с автоматической коробки передач на механическую противопоказан людям с ослабленным здоровьем. На это указал автоэксперт Егор Васильев.

В случае с механикой, по словам эксперта, важно понимать логику переключения передач и уметь использовать правую ногу. Не у всех, кто изначально обучался на автомате, это получается. Процесс работы с МКПП кому-то может показаться крайне утомительным.

«Так что, если вы быстро утомляетесь или испытываете проблемы со здоровьем, особенно в части правой ноги, то лучше остановить свой выбор на автомате», — подчеркнул Васильев в беседе с агентством «Прайм».

Автоэксперт ранее рассказал, что может сократить срок эксплуатации автоматической коробки передач. Он посоветовал водителям машин с АКПП не заниматься буксировкой тяжелых прицепов.