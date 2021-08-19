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Россиян предупредили о риске переплаты за ЖКХ
Общество
Россиян предупредили о риске переплаты за ЖКХ
cherinfo.ru

Москва, 19 августа. Увеличение оплаты за коммунальные услуги может произойти из-за не установки индивидуальных счетчиков в квартире, заявил директор центра ЖКХ «Народный институт» Роман Шепс.

По словам специалиста, при отсутствии счетчиков плата за электричество и воду будет рассчитываться по числу прописанных в квартире человек. Также без приборов учета квартплата может вырасти в полтора раза из-за применения повышающего коэффициента. Об этом информирует РИА Новости.

Оплата услуг без счетчиков может быть выше на 1,5 тысячи рублей, отметил Шепс. Приобретение счетчиков за 6 тысяч рублей окупится уже за пять месяцев, считает эксперт. Отмечается, что иногда оплата по приборам учета выше обычного из-за слишком жаркого лета или очень холодной зимы, когда увеличивается потребление электроэнергии.

Россияне имеют право запросить у коммунальщиков разъяснение по поводу предъявленных платежей за прошлые периоды в письменном виде. Все исполненные платежные документы собственникам необходимо хранить минимум три года, чтобы не платить дважды за ЖКУ.

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