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МВД РФ предложило кардинально упростить процедуру техосмотра
Экономика
МВД РФ предложило кардинально упростить процедуру техосмотра
ТАСС  /  Алеев Егор

Москва, 19 августа. МВД РФ предлагает упростить процедуру техосмотра за счет отказа от некоторых обязательных проверок.

Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на протокол совещания в Минэкономразвития, где обсуждалась дальнейшая реформа техосмотра, МВД предложило исключить ряд обязательных сейчас проверок: коррозии элементов тормозной системы, наличия повреждений тормозных трубопроводов, способность стеклоомывателя подавать жидкость в зону очистки стекла.

Кроме того, под «сокращение» могут попасть проверки наличия в машине аптечки, знака аварийной остановки и огнетушителя. Предлагается не замерять уровень шума выпускной системы и загрязняющих веществ в выхлопе. Трещины на ветровом стекле с водительской стороны также перестанут иметь значение.

В ведомстве полагают, что предложенные изменения помогут сократить время ТО и уменьшат финансовую нагрузку на операторов, поскольку от некоторого диагностического оборудования они смогут отказаться.

На данный момент предложенные МВД поправки находятся на стадии обсуждения с «профессиональным сообществом», оформленного документа пока нет. Если же инициатива ведомства будет принята, обязательный ТО останется только для такси, автобусов и грузовиков.

Однако, как сообщает издание, поправки МВД поддерживают далеко не все. В частности, глава Союза операторов техосмотра Максим Бурдюгов подчеркнул, что «все предложения ГИБДД в части оптимизации процедуры противоречат самой системе техосмотра, основной целью которой является повышение безопасности дорожного движения». По его мнению, на пропускной способности пунктов ТО это отразиться незначительно, «но поставит под сомнение необходимость данной процедуры, сделав ее фикцией».

Ранее сообщалось, что с 29 августа российские автовладельцы смогут приобретать полисы ОСАГО без подтверждающего прохождение техосмотра документа. В Центробанке рассчитывают, что это позволит упростить заключение страхового договора и сделает полисы более доступными. Кроме того, теперь автовладельцы смогут изменить или расторгнуть соглашение ОСАГО дистанционно.

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Все новости / Экономика / МВД РФ предложило кардинально упростить процедуру техосмотра
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