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Аферисты изобрели новый способ обмана российских ипотечников
Общество
Аферисты изобрели новый способ обмана российских ипотечников
pixabay.com  /  urformat

Москва, 19 августа. Мошенники создают поддельные сайты, с помощью которых предлагают россиянам оформить документы для операций с недвижимостью, после чего на основе личной информации воруют деньги.

Для этого аферисты создают сайты, похожие на портал «Госуслуги». На данный момент сотрудники BI.ZONE выявили уже 234 таких сайтов-ловушек, рассказал директор блока экспертных сервисов BI.ZONE (дочерняя структура «Сбера») Евгений Волошин в беседе с РИА Новости. Жертва вводит адрес нужного участка, далее происходит «поиск запрашиваемого объекта в нужной базе».

«Затем пользователю предлагается совершить оплату через электронный кошелек», — пояснил эксперт.

Обещанные выписки должны, по заверениям мошенников, прийти на электронную почту. Это одна из множества схем, действующих на данный момент. Накануне аналитики подсчитали, что число экономических преступлений в России выросло на 10% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

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