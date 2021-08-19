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Против казахского блогера-русофоба возбуждено уголовное дело
Политика
Против казахского блогера-русофоба возбуждено уголовное дело
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Нур-Султан, 19 августа. Против унижающего русских и Россию казахского блогера Куата Ахметова завели уголовное дело.

Блогер выпускал многочисленные видео, где заставляют русских извиняться за выбор другого языка, а не казахского. Он рассказал своим подписчикам, что против него завели уголовное дело за разжигание межнациональной розни. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.

Куат рассказал, что его весь день держали на допросах. По его совам, это связано с визитом российского премьера Михаила Мишустина в Казахстан. Помощники главы правительства РФ якобы опрашивали Куата вместе с казахстанскими силовиками. Официального подтверждения данной информации нет.

Сотрудники правоохранительных органов Москвы ранее поймали троих мужчин, которые могут быть причастны к изнасилованию и убийству школьницы. Преступление было совершено более 20 лет назад.

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Казахстан русофобия блогер
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