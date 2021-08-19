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Спасатели нашли тела двух погибших на Ключевском вулкане туристов
Происшествия
Спасатели нашли тела двух погибших на Ключевском вулкане туристов
wikipedia.org  /  Public Domain

Петропавловск-Камчатский, 19 августа. Двое туристов погибли при падении с высоты 4 тыс. метров во время спуска с Ключевского вулкана. Об этом сообщили в экстренных службах.

Двое мужчин из туристической группы оступились при спуске с ледника и упали со склона высотой 4 тыс. метров. Погибшими оказались 35-летний Александр Ф. из Калининграда и 46-летний Андрей З. из Железногорска Красноярского края.

Спасатели развернули поисково-спасательную операцию. На место происшествия отправили Ми-8, но даже вертолету не удалось подняться на такую высоту. Спасателям пришлось пройти акклиматизацию, чтобы самостоятельно добраться до места падения. Вскоре оба тела погибших туристов нашли.

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мчс происшествие вулкан ключевский
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