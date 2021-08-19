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Патрушев заявил об отсутствии предпосылок для ввода войск в Афганистан
Политика
Патрушев заявил об отсутствии предпосылок для ввода войск в Афганистан
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 19 августа. Предпосылок для ввода военного контингента РФ в Афганистан нет, российская сторона будет делать акцент на дипломатических усилиях, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

По его словам, в первую очередь на афганском направлении российская сторона будет делать акцент на политико-дипломатических усилиях и вместе с партнерами искать пути мирного урегулирования и налаживания внутриафганского диалога в стране.

Для этих целей и функционирует «московский формат», сообщил секретарь Совбеза РФ в интервью газете «Известия». Патрушев отметил, что большое значение также отводится координирующей роли ООН.

Ранее Патрушев заявил, что стремительное развитие ситуации в Афганистане связано с тем, что уверенные в полном контроле Вашингтон и его союзники недооценили реальную обстановку. По его словам, после вывода американских военных из Афганистана местным жителям осталась только разруха.

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