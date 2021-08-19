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Бизнес-аналитик Ильичева рассказала, к чему приведет отказ от мессенджеров
Общество
Бизнес-аналитик Ильичева рассказала, к чему приведет отказ от мессенджеров
pixabay.com  /  PhotoMIX-Company

Москва, 19 августа. Мессенджеры в условиях дистанционной занятости являются важным каналом связи с работодателем, клиентами, сотрудниками разных подразделений.

Огромную роль мессенджеры играют в бизнесе — они становятся еще и каналом продаж, поиска клиентов и поставщиков, источником дополнительной рекламы, способом коммуникации с потребителем и налаживания диалога с целевой аудиторией, рассказала бизнес-аналитик мессенджера Gem4me Анастасия Ильичева в беседе с «Прайм».

«Удалить мессенджеры возможно, но это явно лишит человека многих современных возможностей, которые дают технологии», — отметила эксперт.

Кроме того, эти площадки постоянно развиваются. Недавно в Twitter появилась возможность отмечать контент с ложной и недостоверной информацией.

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работа бизнес мессенджер
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