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Россиян предупредили о приближении мощной волны гриппа
Общество
Россиян предупредили о приближении мощной волны гриппа
pixabay.com

Москва, 19 августа. Этой осенью россиянам предстоит столкнуться с волной гриппа, которая превзойдет масштабы прошлого года, предупредил врач-иммунолог Николай Крючков.

На фоне противоэпидемических мероприятий в связи с распространением коронавируса случаи традиционного осеннего заболевания гриппом в 2020 году встречались значительно реже. Однако в этом году ситуация может осложниться.

«В этом сезоне, скорее всего, гриппа и ОРВИ будет больше, хотя все равно значительно меньше, чем бывало в обычные сезоны», – сказал Крючков в интервью радио Sputnik.

По словам иммунолога, чтобы избежать неприятных последствий осенью, необходимо прививаться и как можно скорее. Рекомендуется сделать это в августе, в особенности — пожилым людям и имеющим хронические заболевания. Кроме того, грипп более опасен для детей.

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