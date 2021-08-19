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Действия губернатора ЯНАО Артюхова назвали образцом социальной ориентированности
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Действия губернатора ЯНАО Артюхова назвали образцом социальной ориентированности
Политика
Действия губернатора ЯНАО Артюхова назвали образцом социальной ориентированности
Prt Scr instagram.com  /  @artyukhov_da

Салехард, 19 августа. Дмитрий Артюхов в настоящее время является одним из самых открытых российских губернаторов, заявил руководитель Центра общественно-политических проектов Константин Листратов.

Губернатор ЯНАО, по словам Листратова, оценивает состояние дорог Ямала, находясь за рулем автомобиля. Он обращает внимание на состояние инфраструктуры и обсуждает увиденное с жителями региона.

«Я считаю, что такой формат — это образец открытости, образец социальной ориентированности, это то, как нужно работать с людьми напрямую», — подчеркнул руководитель Центра общественно-политических проектов в беседе с телеканалом «Ямал-Медиа».

Поездки губернатора по Ямалу обсуждают пользователи соцсетей. С интересом к действиям губернатора, по данным опроса ВЦИОМ, относятся 67% опрошенных ямальцев. Формат общения, которым успешно пользуется глава региона, местные жители воспринимают позитивно.

Артюхов недавно совершил третью масштабную поездку по ЯНАО. Он посетил более десяти населенных пунктов.

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губернатор янао артюхов
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