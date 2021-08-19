Скарлетт Йоханссон назвала новорожденного сына необычным именем

Лос-Анджелес, 19 августа. Голливудская суперзвезда Скарлетт Йоханссон стала мамой во второй раз. Информацию об этом подтвердил ее супруг комик и сценарист шоу Saturday Night Live Колин Жост.

В среду, 18 августа, актриса родила сына. По словам счастливого отца, малыша назвали необычным именем — Космо.

«Да, да, у нас родился ребенок. Его зовут Космо. Мы любим его очень сильно», — написал Жост на своей странице в Instagram.

Это первый общий ребенок 36-летней звезды «Мстителей» и 39-летнего шоумена. У Скарлетт есть шестилетняя дочка Роуз от своего второго мужа, французского журналиста Ромена Дориака.

Колин Жост — третий муж Йоханссон. Первые слухи о том, что пара встречается, появились в декабре 2017 года. Они сыграли скромную свадьбу в кругу друзей в октябре 2020 года. Познакомилась пара благодаря работе шоумена в Saturday Night Live 15 лет назад. Тогда, в 2006 году, Скарлетт короткое время была ведущей знаменитого шоу, а Жост только-только начинал там карьеру сценариста.

За время их знакомства Скарлетт успела дважды выйти замуж. Первым ее избранником стал звезда фильма «Дэдпул» Райан Рейнольдс. Их брак был недолгим, ведь оба артиста в основном были заняты работой. Сразу после развода Райан сыграл свадьбу с Блейк Лайвли, с которой живет до сих пор.

Вторым мужем Скарлетт стал Ромен Дориак. Поженились они после двух лет отношений, а еще через два года развелись. Не спасло брак даже рождение дочери Роуз. По данным таблоидов, тогда же и закрутился роман с Колином.

Ранее на этой неделе стало известно, что Йоханссон появится в новом фильме режиссера Уэса Андерсона. Съемки ленты уже начались в Испании. Подробности о проекте держатся в секрете, но актерский состав обещает нечто грандиозное. Помимо звезды «Черной вдовы», в картине будут участвовать Марго Робби, Том Хэнкс, Эдриан Броуди, Тильда Суинтон и Билл Мюррей.