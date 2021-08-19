Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 августа 02:04
02:00
Политика
Настороженность или признание: чего ждать «Талибану» от мирового сообщества
01:53
Шоу-бизнес
Скарлетт Йоханссон назвала новорожденного сына необычным именем
01:38
Шоу-бизнес
Безбородова извинилась перед Стасом Пьехой из-за скандала вокруг его сына
01:23
Происшествия
Афганский футболист Заки Анвари погиб во время попытки побега из страны
01:18
Экономика
Специалист по криптовалюте Ордин назвал главных конкурентов биткоина
01:15
Общество
ВОЗ: имеющиеся вакцины обеспечивают защиту от всех штаммов коронавируса
01:13
Общество
ВОЗ: ни одна вакцина от COVID-19 не вызывает бесплодие
00:59
Происшествия
Приезжие устроили массовую драку в Москве
00:45
Происшествия
Истребитель МиГ-29 потерпел крушение в Астраханской области
00:45
Общество
Арендное жилье для малоимущих семей может появиться в России
Все новости

Скарлетт Йоханссон назвала новорожденного сына необычным именем
Шоу-бизнес
Скарлетт Йоханссон назвала новорожденного сына необычным именем
Global Look Press  /  Prensa Internacional

Лос-Анджелес, 19 августа. Голливудская суперзвезда Скарлетт Йоханссон стала мамой во второй раз. Информацию об этом подтвердил ее супруг комик и сценарист шоу Saturday Night Live Колин Жост.

В среду, 18 августа, актриса родила сына. По словам счастливого отца, малыша назвали необычным именем — Космо.

«Да, да, у нас родился ребенок. Его зовут Космо. Мы любим его очень сильно», — написал Жост на своей странице в Instagram.

Это первый общий ребенок 36-летней звезды «Мстителей» и 39-летнего шоумена. У Скарлетт есть шестилетняя дочка Роуз от своего второго мужа, французского журналиста Ромена Дориака.

Колин Жост — третий муж Йоханссон. Первые слухи о том, что пара встречается, появились в декабре 2017 года. Они сыграли скромную свадьбу в кругу друзей в октябре 2020 года. Познакомилась пара благодаря работе шоумена в Saturday Night Live 15 лет назад. Тогда, в 2006 году, Скарлетт короткое время была ведущей знаменитого шоу, а Жост только-только начинал там карьеру сценариста.

За время их знакомства Скарлетт успела дважды выйти замуж. Первым ее избранником стал звезда фильма «Дэдпул» Райан Рейнольдс. Их брак был недолгим, ведь оба артиста в основном были заняты работой. Сразу после развода Райан сыграл свадьбу с Блейк Лайвли, с которой живет до сих пор.

Вторым мужем Скарлетт стал Ромен Дориак. Поженились они после двух лет отношений, а еще через два года развелись. Не спасло брак даже рождение дочери Роуз. По данным таблоидов, тогда же и закрутился роман с Колином.

Ранее на этой неделе стало известно, что Йоханссон появится в новом фильме режиссера Уэса Андерсона. Съемки ленты уже начались в Испании. Подробности о проекте держатся в секрете, но актерский состав обещает нечто грандиозное. Помимо звезды «Черной вдовы», в картине будут участвовать Марго Робби, Том Хэнкс, Эдриан Броуди, Тильда Суинтон и Билл Мюррей.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Скарлетт Йоханссон назвала новорожденного сына необычным именем
ребенок йоханссон колин жост
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru