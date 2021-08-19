Безбородова извинилась перед Стасом Пьехой из-за скандала вокруг его сына

Москва, 19 августа. Соседка певца Стаса Пьехи по даче Ирина Безбородова извинилась перед исполнителем за скандал, связанный с возможным избиением его семилетнего сына Пети.

Инцидент, споры по которому продолжаются до сих пор, произошел в середине июля. Тогда экс-супруга Пьехи отдыхала с сыном и матерью на даче. Семилетний мальчик проткнул бассейн Безбородовой, из-за чего женщина, как сообщала семья певца, сильно толкнула ребенка, а также набросилась на его бабушку. Позднее музыкант заявил, что Петя получил травмы и был госпитализирован.

В среду Стас Пьеха в беседе с порталом Teleprogramma.pro выразил надежду, что Безбородова не сможет уйти от ответственности. При этом он подчеркнул, что соседка так и не извинилась после инцидента и даже попыталась переложить ответственность. Сейчас в конфликте разбирается Следственный комитет РФ, куда обратился музыкант.

Супруга известного футбольного арбитра впервые представила свою точку зрения произошедшего конфликта на шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир». Женщина сообщила, что ее слова о том, что она толкнула ребенка, были вырваны из контекста. Кроме того, сразу после инцидента вместе с участковым семья Пьехи заходила к ней, и стороны пытались уладить конфликт.

Однако камнем преткновения стал порванный мальчиком бассейн. Безбородова предложила его маме компенсировать ущерб: либо вернуть деньги (порядка 12 тыс. рублей), либо купить новый бассейн. По словам женщины, в присутствии участкового семья попросила выдать им чек, чтобы они могли сдать в магазин испорченный бассейн под видом брака и получить новый. Это Безбородову не устроило, и конфликт продолжился.

Слова Пьехи о том, что она не извинялась перед его семьей, женщина также опровергла.

«Я уже извинилась перед близкими Стаса 18 июля, когда все произошло, и мне жалко, что мы, взрослые, допустили эту ситуацию. <…> Стас, я уверена, что вы не знаете ситуацию полностью. Я уверена, что Наталья не доносит до вас то, что происходило на самом деле. Пожалуйста, дождитесь честного решения этого вопроса в правовой системе. Я еще раз приношу извинения перед вами, Стас, потому что вы отец! Вы, как отец, сейчас все правильно делаете. Но поверьте мне, я не била вашего ребенка», — подчеркнула Безбородова.

Накануне ФАН сообщал, что защитник семьи Пьехи адвокат Сергей Жорин направил в следственный отдел по Выборгскому району ходатайство об избрании меры пресечения в отношении Безбородовой. Семья предполагает, что Безбородова может угрожать свидетелю, иным участникам уголовного судопроизводства, уничтожить доказательства, либо дургим путем воспрепятствовать производству по уголовному делу.