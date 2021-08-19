Афганский футболист Заки Анвари погиб во время попытки побега из страны

Кабул, 19 августа. Футболист молодежной национальной команды Афганистана Заки Анвари погиб, когда пытался бежать из страны.

Заки Анвари был одним из тех, кто собирался покинуть Афганистан, схватившись за военный самолет США C-17A. Часть тела футболиста обнаружили в шасси. По предварительной информации, спортсмен привязал себя веревкой. Недавно американские ВВС начали расследование из-за обнаружения останков людей.

Пентагон ранее также подтвердил ряд смертельных случаев при эвакуации из Кабула. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь штаб-квартиры Министерства обороны США Джон Кирби.