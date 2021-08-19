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Афганский футболист Заки Анвари погиб во время попытки побега из страны
Происшествия
Афганский футболист Заки Анвари погиб во время попытки побега из страны
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Кабул, 19 августа. Футболист молодежной национальной команды Афганистана Заки Анвари погиб, когда пытался бежать из страны.

Заки Анвари был одним из тех, кто собирался покинуть Афганистан, схватившись за военный самолет США C-17A. Часть тела футболиста обнаружили в шасси. По предварительной информации, спортсмен привязал себя веревкой. Недавно американские ВВС начали расследование из-за обнаружения останков людей.

Пентагон ранее также подтвердил ряд смертельных случаев при эвакуации из Кабула. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь штаб-квартиры Министерства обороны США Джон Кирби.

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кабул афганистан смерть шасси
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