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Специалист по криптовалюте Ордин назвал главных конкурентов биткоина
Экономика
Специалист по криптовалюте Ордин назвал главных конкурентов биткоина
pexels.com  /  Alesia Kozik

Москва, 19 августа. Американский доллар сейчас является крупной альтернативой биткоину. Об этом рассказал директор по маркетингу криптовалютного пула «РОЙ Клуб» Сергей Ордин.

По мнению эксперта, конкурентоспособность доллара поддерживается за счет того, что эта валюта используется в международных расчетах и является валютой крупнейших в мире фондовых площадок. Доллар был непоколебим до кризиса 2008 года, когда появился биткоин. Об этом информирует агентство «Прайм».

По словам специалиста, лайткоин мог стать альтернативой биткоину, но оказался не столь устойчивым и живучим. Ордин рассказал, что криптовалюта Ethereum не может представлять большой конкуренции биткоину, так как ориентирована на создание децентрализованных финансовых и игровых приложений.

Аналитики прогнозируют рост на рынке криптовалют. По мнению специалистов, биткоин спустя несколько месяцев возрастет до 52-55 тысяч долларов.

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