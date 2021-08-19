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ВОЗ: имеющиеся вакцины обеспечивают защиту от всех штаммов коронавируса
Общество
ВОЗ: имеющиеся вакцины обеспечивают защиту от всех штаммов коронавируса
Global Look Press  /  Sobhan Farajvan/Keystone Press Agency

Вашингтон, 19 августа. Зарегистрированные ВОЗ вакцины защищают от тяжелого течения заболевания и госпитализации из-за заражения всеми известными штаммами коронавируса.

Это касается как дельта-штамма, так и других вызывающих общественное беспокойство мутаций, рассказал научный директор ВОЗ Сумия Сваминатан по данным «Известий».

«Меньшая трансмиссия (передача вируса) будет означать, что у вируса меньше шансов на репликацию (размножение) и, следовательно, на мутацию», — отметила представитель организации.

На данный момент имеется большой объем доказательств, демонстрирующих эффективность препаратов против симптоматических заболеваний и всех типов инфекции (то есть и симптоматических, и бессимптомных). Вакцинация и соблюдение эпидемиологических мер защиты способны замедлить развитие мутационного процесса вируса. Сейчас врачи считают самым опасным способом передачи коронавируса воздушно-капельный путь, потому что таким образом вирус проникает в глубокие слои дыхательных путей.

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