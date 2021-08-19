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ВОЗ: ни одна вакцина от COVID-19 не вызывает бесплодие

  /   Обновлено: 19 августа 2021 01:13
Общество
ВОЗ: ни одна вакцина от COVID-19 не вызывает бесплодие
pexels.com  /  Gustavo Fring

Москва, 19 августа. Нет никаких доказательств, что какая-либо вакцина от COVID-19 вызывает бесплодие, сообщила научный директор ВОЗ Сумия Сваминатан.

Препараты лишь формируют иммунный ответ против белка-шипа, содержащего вирус COVID-19. Механизма, который бы влиял на действие репродуктивных органов, в вакцинах не существует, пояснила представитель организации по данным «Известий».

«Ни одна из лицензированных вакцин любого типа не вызывает бесплодие», — отметила Сваминатан.

Проведенные клинические испытания свидетельствуют, что проводится тщательный мониторинг для выявления любых неожиданных побочных эффектов и дальнейшей оценки эффективности на основе состояния десятков тысяч человек, подчеркнула специалист.

Недавно ученые Роспотребнадзора обнаружили возможное лекарство от тромбоза, который часто бывает последствием COVID-19. Таким средством могут оказаться дальневосточные водоросли благодаря содержащимся в них полисахаридам.

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вакцина бесплодие коронавирус
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