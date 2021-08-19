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Приезжие устроили массовую драку в Москве

  /   Обновлено: 19 августа 2021 01:13
Происшествия
Приезжие устроили массовую драку в Москве
pixabay.com

Москва, 19 августа. Жители Строгино услышали крики и шум. Оказалось, что приезжие устроили массовую драку на улице Твардовского.

Драка продолжалась до тех пор, пока не приехали сотрудники правоохранительных органов. Лишь полицейские смогли успокоить бойцов. В результате полиция задержала двоих конфликтующих и доставила в районное отделение МВД по Строгино. Правоохранителям предстоит установить все детали и обстоятельства происшествия.

В Набережных Челнах также недавно произошла страшная драка. Двое мужчин до полусмерти избили несовершеннолетнего жителя Татарстана. Причиной конфликта являются прошлые обиды.

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