Арендное жилье для малоимущих семей может появиться в России

Москва, 19 августа. Квартиры нуждающимся будут сдавать по субсидированной ставке. Инициативу предложила член Общественной палаты РФ, гендиректор Центра поддержки прав москвичей Светлана Разворотнева.

Сдавать готовые к проживанию квартиры в арендных домах по субсидированной ставке целесообразно семьям, которые стоят на жилищном учете. Пилотный проект предложено запустить сначала в Москве, а затем в регионах страны. Инициатива поможет решить жилищные проблемы социально незащищенных граждан.

«Несмотря на снижение ставок по ипотечным кредитам, стоимость московского квадратного метра продолжает расти. От 35 до 50% семей не могут позволить себе покупку нового жилья. Для таких семей необходимо строить наемное жилье с субсидированной арендной ставкой», — цитируют «Известия» автора проекта.

По словам экспертов, строительство и управление арендными домами — отдельный бизнес, которым могут заинтересоваться компании, недозагруженные собственными проектами. Государство может финансировать строительство, а инвестор после сдачи проекта будет получать 10–15% от реализации.