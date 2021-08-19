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Патрушев назвал причины быстрого развития событий в Афганистане
Политика
Патрушев назвал причины быстрого развития событий в Афганистане
vk.com  /  Артур Парфенчиков

Москва, 19 августа. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев рассказал, что обстановка в Афганистане развивается так быстро из-за уверенности США в том, что они контролируют все.

Патрушев во время беседы с «Известиями» сообщил, что события в Афганистане станут основной повесткой во время ближайшего совещания Совета безопасности. По его словам, главная задача в данный момент заключается в обеспечении контроля за потоками мигрантов из Афганистана и защите региона от пересечения границы боевиков под видом беженцев. Также необходимо не допустить контрабанду оружия и наркотических средств.

Секретарь Совбеза отметил, что после вывода американских военных из республики простым жителям Афганистана осталось только разруха. По его мнению, развитие страны отброшено на десятилетия назад. Патрушев отметил, что ситуация в Афганистане настолько стремительно развивается, потому что Вашингтон и его союзники были уверенны в полном контроле, что привело к незнанию и недооценке реальной обстановки.

Ситуацию в Афганистане собирается обсудить президент Турции Тайип Эрдоган. Он планирует провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в конце этой недели.

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сша афганистан патрушев
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