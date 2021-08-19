Рост экономических преступлений почти на 10% зафиксировали в России

Москва, 19 августа. Число экономических преступлений в России за семь месяцев 2021 года увеличилось почти на 10% в сравнении с этим же периодом прошлого года.

В первые полгода в 2021 году было совершено более 70 тысяч преступлений подобной направленности. Общий ущерб экономических преступлений за шесть месяцев составил более 142,6 млрд рублей. Преступления особенно распространены против физических лиц, часто мошенники представляются сотрудниками или службой безопасности банков. Об этом информируют «Известия».

Аналитики отметили рост популярности преступлений, которые связаны с криптовалютой и ее обналичиванием. По мнению председателя Московского межрегионального профсоюза полиции и Росгвардии Михаила Пашкина, интернет остается малоурегулированной областью, где могут совершаться преступления из других стран мира.

Россиян предупредили о новой схеме телефонных мошенников, которые требуют от своих жертв выплаты набежавших процентов за кредиты, которые никто не брал. Злоумышленники могут воспользоваться данными, слитыми в Сеть, и взять кредит в микрофинансовой организации, а после вымогать с человека долг.